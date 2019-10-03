Экс-футболист «Зенита» и «Ювентуса» Маркизио объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита», «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Будучи ребёнком, мечтающим стать футболистом, я пообещал себе, что буду играть до тех пор, пока не перестану получать удовольствие от выхода на поле. Сейчас моё сердце подсказало мне, что я нарушаю это обещание. Я завершаю карьеру, но чувстсвую, что должен сказать спасибо своей мечте – ты дала мне силы и счастье!» — говорится в сообщении Маркизио.

Ранее сообщалось, что Маркизио также рассматривает вариант с продолжением карьеры. В его услугах были заинтересованы «Монако» и «Рейнджерс». Также появлялась информация, что хавбек может вернуться в «Ювентус».



Клаудио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.