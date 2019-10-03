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«Какой же клоун». Обамеянг уличил в лицемерии гендиректора «Боруссии»

«Какой же клоун». Обамеянг уличил в лицемерии генд
«Какой же клоун». Обамеянг уличил в лицемерии гендиректора «Боруссии»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в своём «твиттере» прокомментировал высказывание генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке о его уходе из клуба.

«На ваше счастье я никогда не говорил, почему покинул «Боруссию» на самом деле, мистер Ватцке. Какой же вы клоун. Помню момент, когда вы сказали, что мы никогда не продадим Усмана Дембеле, а потом, увидев более € 100 млн, вы первыми же согласились продать его. Пожалуйста, не говорите о моих деньгах! Оставьте меня в покое», — написал Обамеянг.

Ранее Ватцке заявил, что 30-летний габонский футболист решил покинуть «Боруссию» после того, как «Арсенал» предложил ему выгодный контракт. При этом функционер также потроллил форварда, напомнив о том, что «канониры», в отличие от «шмелей», уже долгое время не могут пробиться в Лигу чемпионов.

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