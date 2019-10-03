«Какой же клоун». Обамеянг уличил в лицемерии гендиректора «Боруссии»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в своём «твиттере» прокомментировал высказывание генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке о его уходе из клуба.
«На ваше счастье я никогда не говорил, почему покинул «Боруссию» на самом деле, мистер Ватцке. Какой же вы клоун. Помню момент, когда вы сказали, что мы никогда не продадим Усмана Дембеле, а потом, увидев более € 100 млн, вы первыми же согласились продать его. Пожалуйста, не говорите о моих деньгах! Оставьте меня в покое», — написал Обамеянг.
Ранее Ватцке заявил, что 30-летний габонский футболист решил покинуть «Боруссию» после того, как «Арсенал» предложил ему выгодный контракт. При этом функционер также потроллил форварда, напомнив о том, что «канониры», в отличие от «шмелей», уже долгое время не могут пробиться в Лигу чемпионов.
- 3 октября 2019
-
17:45
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:31
-
16:26
-
16:23
-
16:12
-
16:06
-
15:46
-
15:41
-
15:25
-
15:23
-
15:01
-
14:57
-
14:43
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:48
-
13:33
-
13:13
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
12:24
-
11:56