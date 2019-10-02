Ватцке: вероятно, Обамеянг грустит, когда смотрит Лигу чемпионов по телевизору

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о бывшем игроке команды Пьере-Эмерике Обамеянге, ныне защищающем цвета лондонского «Арсенала».



«Конечно, трудно удержать игрока, когда ему предлагают огромную зарплату. Из-за больших денег некоторые футболисты уходят в клубы, которые годами не играют в Лиге чемпионов.



Обамеянг отлично играет в „Арсенале“. Вероятно, он от всей души радуется, глядя на свой банковский счёт. Однако по средам он, скорее всего, грустит, когда смотрит Лигу чемпионов по телевизору», — приводит слова Ватцке Suddeutsche Zeitung.



Напомним, лондонский «Арсенал» в нынешнем сезоне выступает в Лиге Европы. Габонский игрок выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2013 по 2018 год.

Обамеянг: такое чувство, что «Арсенал» специально дарит голы соперникам