Ватцке: вероятно, Обамеянг грустит, когда смотрит Лигу чемпионов по телевизору
Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о бывшем игроке команды Пьере-Эмерике Обамеянге, ныне защищающем цвета лондонского «Арсенала».
«Конечно, трудно удержать игрока, когда ему предлагают огромную зарплату. Из-за больших денег некоторые футболисты уходят в клубы, которые годами не играют в Лиге чемпионов.
Обамеянг отлично играет в „Арсенале“. Вероятно, он от всей души радуется, глядя на свой банковский счёт. Однако по средам он, скорее всего, грустит, когда смотрит Лигу чемпионов по телевизору», — приводит слова Ватцке Suddeutsche Zeitung.
Напомним, лондонский «Арсенал» в нынешнем сезоне выступает в Лиге Европы. Габонский игрок выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2013 по 2018 год.
Обамеянг: такое чувство, что «Арсенал» специально дарит голы соперникам
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