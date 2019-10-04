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Матвеев: «Краснодару» не хватает людей, которые связывали бы игру

Матвеев: «Краснодару» не хватает людей, которые связывали бы игру
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе» (1:2).

«Это игра. Где-то недосмотрели. Люди ошибаются, так бывает. После выхода Ари на поле игра кардинально изменилась. Конечно, нам не хватает людей, которые связывали бы игру. Мы понимаем это. Наверное, люди хотят от нас большего, но, к сожалению, когда системообразующие игроки выпадают, то меняется стиль и возможности становятся ниже», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар», набрав 0 очков, занимает последнее, четвёртое, место в турнирной таблице группы С. В 3-м туре краснодарский клуб на выезде сыграет с «Трабзонспором». Матч состоится 24 октября.

Серия поражений «Краснодара» в еврокубках достигла четырёх матчей
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