Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игбун стал лучшим игроком «Динамо» в сентябре

Игбун стал лучшим игроком «Динамо» в сентябре
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего футболиста команды в сентябре, по итогам голосования им был признан Сильвестр Игбун, сообщается на сайте бело-голубых.

Игбун, который в матче с ФК «Сочи» оформил первый дубль в составе «Динамо», набрал 34% голосов. Вторым стал защитник Игорь Калинин (31%). Третье место досталось хавбеку Кириллу Панченко (8%).

28-летний Игбун перешёл в «Динамо» из «Уфы» 2 сентября на правах аренды.

Московское «Динамо» после 11 туров Российской Премьер-Лиги, набрало 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе бело-голубых 2 победы, 4 ничьи и 5 поражений. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Оренбургом». Игра пройдёт завтра, 5 октября. Начало – в 14:00 мск.

«ВТБ Арена» стала лауреатом премии Sport Leaders Awards 2019
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019