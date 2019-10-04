Игбун стал лучшим игроком «Динамо» в сентябре
Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего футболиста команды в сентябре, по итогам голосования им был признан Сильвестр Игбун, сообщается на сайте бело-голубых.
Игбун, который в матче с ФК «Сочи» оформил первый дубль в составе «Динамо», набрал 34% голосов. Вторым стал защитник Игорь Калинин (31%). Третье место досталось хавбеку Кириллу Панченко (8%).
28-летний Игбун перешёл в «Динамо» из «Уфы» 2 сентября на правах аренды.
Московское «Динамо» после 11 туров Российской Премьер-Лиги, набрало 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе бело-голубых 2 победы, 4 ничьи и 5 поражений. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Оренбургом». Игра пройдёт завтра, 5 октября. Начало – в 14:00 мск.
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