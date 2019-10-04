«ВТБ Арена» стала лауреатом премии Sport Leaders Awards 2019

Спортивно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал победителем в одной из главных номинаций «Открытие года» во время вручении премии Sport Leaders Awards 2019.



«Победа в одной из самых престижных номинаций премии Sport Leaders Awards подтверждает статус нашего комплекса как уникальной площадки, не имеющей аналогов в мире. Уверен, что «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» подарит своим гостям ещё много соревнований мирового уровня и будет способствовать популяризации спортивного образа жизни среди москвичей и гостей столицы», — отметил генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский.



Sport Leaders Awards является ежегодной профессиональной премией в области спортивной индустрии. Лауреатов определяет экспертное жюри путем закрытого голосования. В этом году в шорт-лист номинантов попали 44 проекта и мероприятия, из которых было выбрано 20 лучших.