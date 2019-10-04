«Барса» впервые показала кадры из раздевалки после вылета из ЛЧ от «Ливерпуля»

«Барселона» показала трейлер документального фильма под названием «День матча», который должен выйти в ноябре. В нём каталонский клуб впервые показал кадры из раздевалки команды после разгромного поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 с «Ливерпулем» (0:4).

В ролике видно, как подавленными в раздевалке «Энфилда» сидят Иван Ракитич, Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».

Также в трейлере показаны сцены из раздевалки сине-гранатовых после матчей с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и с «Реалом» — на «Сантьяго Бернабеу».

В розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 13 очков после 7 туров.