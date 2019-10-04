Гиггз: Сульшеру не повезло, что сейчас эпоха Клоппа и Гвардиолы

Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, ныне возглавляющий сборную Уэльса, считает, что руководству «красных дьяволов» нужно дать время Уле-Гуннару Сульшеру, чтобы тот мог построить сильную и успешную команду.

«Работа в «Юнайтед» сейчас тяжёлая. За последние четыре-пять лет в клубе была комбинация из игроков сэра Алекса Фергюсона, Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Жозе Моуринью. Оле пытается вернуть то, к чему привыкли в «МЮ». Я говорю о молодых и голодных игроках, таких как Дэн Джеймс, Аарон Ван-Биссака и Гарри Магуайр.

Ему просто не повезло, что сейчас эпоха Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Клопп возглавляет «Ливерпуль» уже четвёртый год. Пеп построил команду в «Манчестер Сити» за это время. Маурисио Почеттино проводит шестой сезон в «Тоттенхэме». Оле тоже нужно дать время», — приводит слова Гиггза Goal.