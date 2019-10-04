Сульшер — о проблемах «МЮ»: мы уже не в 90-х. Сейчас другая эпоха

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, говоря о проблемах команды, отметил, что сейчас не стоит оглядываться на успехи прошлых лет.

«Мы уже не в 90-х. Сейчас другая эпоха, другая команда, которую мы строим. Знаем, что будут взлёты и падения. Я не знаю, что о нас думают соперники. Мы работаем над тем, чтобы стать лучше. Это то, что мы должны делать.

Готов увидеть расцвет этих парней. Сейчас не очень много клубов такого уровня, которые используют молодых игроков. У них будет шанс пробиться в основу. Мы уверены, что некоторые из них станут частью успешной команды», — цитирует Сульшера Sky Sports.

В первых семи турах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. «Красные дьяволы» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата.