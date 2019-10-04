Парикмахер Погба — о стрижках Месси и Роналду: ужасно, меня это раздражает

Ахмед Альсанави, парикмахер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба раскритиковал капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за их причёски.

«Я бы хотел сделать причёски Месси и Роналду. Не знаю человека, кто бы не хотел этого… Это ужасно! Я не испытываю уважения к их парикмахерам. Меня раздражает, что при их статусе они так стригутся. Люди говорят: „Что за стрижка?“. Подумайте об этом. Их часто показывают по телевизору, на них смотрят миллионы и миллионы людей. Как бы вы хотели выглядеть? Ужасно или хорошо? Люди не понимают этого, и это иногда выводит меня из себя. Волосы — это корона, которую ты носишь», — приводит слова Альсанави The Sportsman.

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