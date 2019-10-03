Дешам: у Погба травма лодыжки. Он пропустит три недели

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что он не вызвал на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года полузащитника Поля Погба из-за травмы.

«У него новая проблема с лодыжкой. Он сыграл в Кубке Лиги, а затем вышел на поле в матче с «Арсеналом». У него снова есть проблемы. Из-за этого он пропустит три недели.



Я бы предпочёл, чтобы он был с нами, как и остальные вызванные игроки, но, к сожалению, он не в том физическом состоянии, чтобы присутствовать», — приводит слова Дешама Goal.

Сборная Франции в матчах отбора Евро-2020 сыграет с командами Исландии (11 октября) и Турции (14 октября).

В нынешнем сезоне 26-летний Погба принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи.