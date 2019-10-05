Промах по пустым воротам Грэя — в обзоре матча «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»
«Уотфорд» дома сыграл с «Шеффилд Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги
вничью — 0:0.
В первом тайме реальный шанс открыт счёт имел нападающий хозяев Андре Грэй, который после передачи с правого фланга Роберто Перейры оказался перед пустыми воротами, но с нескольких метров ударил мимо. Ещё одну возможность выйти вперёд «Уотфорд» получил во втором тайме, однако нападающий Дэнни Уэлбек, выйдя один на один с вратарём соперника Дином Хендерсоном, не смог его переиграть. При этом обе жёлтые карточки во встрече оказались в пассиве «Шеффилд Юнайтед».
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Шеффилд Юнайтед», набрав 9 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, а «Уотфорд» с 3 очками — 20-е.
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