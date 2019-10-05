«Милан» обыграл «Дженоа» в чемпионате Италии. В матче было четыре удаления

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил полузащитник «Дженоа» Лассе Шоне на 41-й минуте. Перед свистком на перерыв арбитр удалил хавбека Риккардо Сапонару, который сидел на скамейке. В начале второго тайма защитник «Милана» Тео Бернар Франсуа сравнял счёт. Спустя пять минут с поля был удалён защитник красно-синих Давиде Бираски. Хозяева были также наказаны пенальти, который реализовал хавбек Франк Кессье.
На 79-й минуте судья показал красную карточку защитнику «Милана» Давиде Калабрии. В компенсированное время «Дженоа» получил право исполнить 11-метровый удар, но Шоне не сумел переиграть Пепе Рейну. До финального свистка был удалён ещё один игрок гостей — на этот раз наказали хавбека Самуэля Кастильехо, который находился на скамейке.
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