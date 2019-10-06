Тренер «Милана» Джампаоло: никого не выталкиваю в окно

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал победу над «Дженоа» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

«Тяжелый матч. Мы действовали под большим давлением. Благодарен ребятам, что не отпустили игру. Я даже не волновался, когда у них не получались передачи или удар. Главное – мы показали характер.

Хочу, чтобы мы продолжали его демонстрировать, но в то же время надеюсь, что мы будем играть точнее и качественнее. Хочу, чтобы «Милан» действовал лучше, но сегодня это было невозможно из-за такого огромного давления. Сегодня я не мог требовать от них красивой игры, у нас были другие задачи.

Пакета и Леау хорошо вошли в игру после перерыва, но я не критикую тех, кого они заменили. Попросил ребят сохранять спокойствие и постараться всё исправить. Не очень умно истекать кровью, когда рядом акулы.

У вышедших на замену игроков другие характеристики, но я понимаю, что «Милану» необходимы все качества. Никого не выталкиваю в окно. Моя цель в том, чтобы все футболисты были задействованы», — приводит слова Джампаоло Football Italia.

На данный момент «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков. В следующем туре команда 20 октября примет «Лечче».