Игнатьев: в моменте с голом «Арсенала» нам надо было доигрывать до конца

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«В таких погодных условиях сложно было иностранцам, наверно, а мы уже привыкли. А так, игра тяжёлая, хорошо, что набрали три очка и двигаемся дальше. Надеюсь, у Фёдора ничего серьёзного. Сказываются, конечно, тяжёлые погодные условия и большое количество игр.
Начало было достаточно резвое, забили по мячу, а потом начали осторожно играть. Тулу результат устраивал, но, слава богу, удалось забить до перерыва. Да, в моменте с голом «Арсенала» надо было нам доигрывать до конца, забежал за спину. Гильерме тоже подумал, что офсайд. А момента с пенальти ещё не видел», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 6 октября 2019
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:02
-
15:56
-
15:54
-
15:39
-
15:30
-
15:23
-
15:14
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:59