Игнатьев: в моменте с голом «Арсенала» нам надо было доигрывать до конца

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).



«В таких погодных условиях сложно было иностранцам, наверно, а мы уже привыкли. А так, игра тяжёлая, хорошо, что набрали три очка и двигаемся дальше. Надеюсь, у Фёдора ничего серьёзного. Сказываются, конечно, тяжёлые погодные условия и большое количество игр.



Начало было достаточно резвое, забили по мячу, а потом начали осторожно играть. Тулу результат устраивал, но, слава богу, удалось забить до перерыва. Да, в моменте с голом «Арсенала» надо было нам доигрывать до конца, забежал за спину. Гильерме тоже подумал, что офсайд. А момента с пенальти ещё не видел», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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