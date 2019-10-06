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«Челси» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ

«Челси» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счётом 4:1.

Первый мяч в матче был забит на 17-й минуте. Гостей вперёд вывел Тэмми Абрахам после передачи Каллума Хадсона-Одои. Через 7 минут преимущество синих укрепил Мэйсон Маунт. Результативная передача на счету Виллиана. На 30-й минуте форвард хозяев Дэнни Ингс сократил отставание в счёте. Однако на 40-й минуте Н'Голо Канте забил в ворота «Саутгемптона» третий мяч. Ассистировал французу Маркос Алонсо. Разгром хозяев на 89-й минуте оформил Миши Батшуайи. Голевой пас в активе Кристиана Пулишича.

«Челси» набрал 14 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (7) занимает 16-е место.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон
0:1 Абрахам – 17'   0:2 Маунт – 24'   1:2 Ингс – 30'   1:3 Канте – 40'   1:4 Батшуайи – 89'
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