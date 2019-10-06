«Челси» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счётом 4:1.
Первый мяч в матче был забит на 17-й минуте. Гостей вперёд вывел Тэмми Абрахам после передачи Каллума Хадсона-Одои. Через 7 минут преимущество синих укрепил Мэйсон Маунт. Результативная передача на счету Виллиана. На 30-й минуте форвард хозяев Дэнни Ингс сократил отставание в счёте. Однако на 40-й минуте Н'Голо Канте забил в ворота «Саутгемптона» третий мяч. Ассистировал французу Маркос Алонсо. Разгром хозяев на 89-й минуте оформил Миши Батшуайи. Голевой пас в активе Кристиана Пулишича.
«Челси» набрал 14 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (7) занимает 16-е место.
- 6 октября 2019
-
18:29
-
18:28
-
18:14
-
18:09
-
18:07
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:53
-
17:52
-
17:50
-
17:36
-
17:32
-
17:23
-
17:20
-
17:18
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:02
-
15:56
-
15:54