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Массовая драка игроков в матче чемпионата Гватемалы привела к 8 удалениям

Массовая драка игроков в матче чемпионата Гватемалы привела к 8 удалениям
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 12-го тура чемпионата Гватемалы между «Мунисипалем» и «Шелаху» случилась массовая драка с участием почти всех футболистов, находящихся на поле.

Как сообщает Publi News, потасовка началась после словесной перепалки игроков. По итогам массовой драки главный арбитр встречи Амнер Эскобар принял решение удалить 6 футболистов и главных тренеров. При этом у «Мунисипаля» были удалены два игрока, а у «Шелаху» — 4.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч между «Мунисипалем» и «Шелаху» завершился победой первой команды со счётом 2:0. Второй мяч хозяева забили уже после того, как команды остались в усечённых составах.

После матча главные тренеры «Мунисипаля» и «Шелаху» извинились за случившееся.

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