Массовая драка игроков в матче чемпионата Гватемалы привела к 8 удалениям
В матче 12-го тура чемпионата Гватемалы между «Мунисипалем» и «Шелаху» случилась массовая драка с участием почти всех футболистов, находящихся на поле.
Как сообщает Publi News, потасовка началась после словесной перепалки игроков. По итогам массовой драки главный арбитр встречи Амнер Эскобар принял решение удалить 6 футболистов и главных тренеров. При этом у «Мунисипаля» были удалены два игрока, а у «Шелаху» — 4.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч между «Мунисипалем» и «Шелаху» завершился победой первой команды со счётом 2:0. Второй мяч хозяева забили уже после того, как команды остались в усечённых составах.
После матча главные тренеры «Мунисипаля» и «Шелаху» извинились за случившееся.
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