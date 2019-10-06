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Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками

Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
Футбол / Евро-2020 0

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия «Голландия», сообщает издание Adformatie.

Власти Нидерландов хотят обновить имидж страны, поскольку Голландия ассоциируется у туристов в основном с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме, где находятся множество публичных домов.

Правительство решило строить новый образ страны вокруг названия «Нидерланды». Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, включая песенный конкурс Евровидение — 2020.

Национальная команда Нидерландов по футболу тоже откажется от привычного названия. Ребрендинг коснётся и спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. При этом оранжевый останется фирменным цветом страны.

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