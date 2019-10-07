Гвардиола прокомментировал отставание «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о борьбе за победу в английской Премьер-лиге после поражения от «Вулверхэмптона» в 8-м туре (0:2). Отставание «горожан» от «Ливерпуля» в таблице первенства теперь составляет 8 очков.



«Ладно вам, ребята, впереди ещё много матчей. Мы проиграли хорошей команде, сыгравшей организованно. Они были сильнее в воздухе и очень быстро контратаковали. Я знаю своих футболистов. Они всё ещё хотят побеждать и могут биться за чемпионство. Что случилось, то случилось. Большинство команд, выигрывавших Премьер-лигу в прошлом, не становились чемпионами на следующий год.



В матче с «Вулверхэмптоном» мы не играли на своём обычном уровне. Предыдущие встречи были лучше, но сезон длинный, и я знаю это. «Ливерпуль» не теряет очков, но сейчас октябрь», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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