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Гвардиола: с молодыми игроками невозможно сражаться за трофеи

Гвардиола: с молодыми игроками невозможно сражаться за трофеи
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность опытных футболистов в борьбе за трофеи.

«Команда должна завоёвывать трофеи, а молодым игрокам нужно время, и лучший способ — идти шаг за шагом. Но требования клуба — не победа в Лиге чемпионов, а присутствие в этом турнире и во всех остальных. Для этого нам нужны опытные футболисты, которые есть в «Манчестер Сити».

Если игрок талантлив, он будет выходить на поле. Но в то же время нам приходится соревноваться каждый день, чтобы сражаться с лучшими в Англии и Европе. Для этого нам нужны Давид Сильва, Кевин Де Брёйне, Серхио Агуэро и Фернандиньо. Но если основа команды состоит из молодых игроков, это невозможно», — цитирует Гвардиолу Goal.

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