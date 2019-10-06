Гвардиола: с молодыми игроками невозможно сражаться за трофеи
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность опытных футболистов в борьбе за трофеи.
«Команда должна завоёвывать трофеи, а молодым игрокам нужно время, и лучший способ — идти шаг за шагом. Но требования клуба — не победа в Лиге чемпионов, а присутствие в этом турнире и во всех остальных. Для этого нам нужны опытные футболисты, которые есть в «Манчестер Сити».
Если игрок талантлив, он будет выходить на поле. Но в то же время нам приходится соревноваться каждый день, чтобы сражаться с лучшими в Англии и Европе. Для этого нам нужны Давид Сильва, Кевин Де Брёйне, Серхио Агуэро и Фернандиньо. Но если основа команды состоит из молодых игроков, это невозможно», — цитирует Гвардиолу Goal.
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