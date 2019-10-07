Роналду: здорово вновь оказаться на вершине турнирной таблицы!

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Серии А. «Ювентус» в гостях обыграл «Интер» (2:1) и вышел на первое место в турнирной таблице.
«Очень сильное выступление команды. Здорово вновь оказаться на вершине турнирной таблицы», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» португальца.
«Ювентус» после семи туров набрал 19 очков. Ранее турнирную таблицу возглавлял «Интер», одержавший шесть побед подряд. Теперь миланцы занимают второе место с 18 очками. На третьей строчке находится «Аталанта», набравшая 16 баллов.
«Ювентус» открыл счёт в матче с «Интером» уже в самом начале встречи, отличился Пауло Дибала. Затем Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и сравнял счёт. В концовке вышедший на замену Гонсало Игуаин принёс своей команде победу.
- 7 октября 2019
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