Самая эмоциональная жена футболиста и её реакция на камеру. Видео

Супруга румынского футболиста «Краковии» Сержу Ханки попала на камеру во время одного из недавних матчей команды.



Операторы обратили на внимание на жену полузащитника из-за её активного поведения. Девушка эмоционально выкрикивала что-то в сторону поля, аплодировала и периодически злилась. В определённый момент она заметила, что её снимает камера, и, смутившись, прикрыла рот рукой.



Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».



«Краковия» после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Польши с 20 очками в активе, лишь на одно очко отставая от лидера соревнования в лице «Погони». Замыкает тройку лидеров «Лехия» (19).



Ханка является лучшим бомбардиром «Краковии» в нынешнем сезоне. В 11 матчах национального первенства он отличился 5 голами (1 – с пенальти).