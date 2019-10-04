«Эспаньол»: мы — первая команда Ла Лиги, победившая ЦСКА у него на стадионе

«Эспаньол» после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (2:0), решил рассказать о своём достижении.
«Первая команда Ла Лиги, обыгравшая ЦСКА на их стадионе», — написала пресс-служба «Эспаньола».
Фото доступно на странице «Эспаньола» в «твиттере».
Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.
В другом матче 2-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
- 4 октября 2019
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