Тедеско улетел в Германию по личным делам, контракт со «Спартаком» согласован
Бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско, который в скором времени должен возглавить «Спартак», улетел в Германию.
По информации «Чемпионата», специалист покинул Москву по личным делам. Несмотря на отлёт, все договорённости между сторонами были достигнуты. К концу нынешней недели о назначении Доменико на пост наставника «Спартака» будет объявлено официально.
При этом изначально красно-белые и Тедеско планировали заключить контракт сегодня, 8 октября, однако подписание пришлось отложить из-за отлёта специалиста.
Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год. В марте этого года немецкий клуб отправил 34-летнего тренера в отставку после разгромного поражения команды в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба
Три позиции крайне важны прямо сейчас.
- 8 октября 2019
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