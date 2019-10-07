Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба

Поговорим коротко о конкретных вещах. Соблазнительно, конечно, разливать воду на тему того, как может играть “Спартак” при Доменико Тедеско, но а) за исключением принципиально верящих в единственный возможный вариант игры тренеров, все остальные команды строятся исходя из умений игроков, поэтому сравнения с “Шальке” и “Эрцгебирге” изначально неуместны; б) Тедеско — достаточно адаптивный тренер. Ему важны функции игроков, а не схема или даже игровая идея. С точки зрения футбола “Спартак” может быть каким угодно.
Важнее поговорить о том, что должно измениться в “Спартаке”, чтобы работа Тедеско была успешной, и вот здесь правильно обратить внимание на его предыдущее место работы. “Шальке”, посыпавшийся на второй сезон с тренером, сделал выводы и видоизменил свой тренерский и околотренерский штаб, принимая тот факт, что почти вся новая генерация специалистов в Германии так или иначе похожа на Тедеско. Они обсессивно любят футбол и готовы досконально его расщеплять, но иногда относятся к людям как к картонным ящикам. Чтобы не повторять ошибок, “Шальке” ввёл новые позиции в штабе или обратил более пристальное внимание на те вещи, которые казались незначительными.
Вот три позиции, которые необходимо иметь в виду “Спартаку” для того, чтобы вариант с Тедеско сработал.
1. Тренер-аналитик. Здесь есть два момента. Первый: Тедеско сам хороший аналитик — быть равным ему тяжело, но нужно. Второй: ему нужно мнение человека, который сам не играл на серьёзном уровне и имеет достаточно свежий взгляд на привычные вещи. В России с этим проблемы — в отличие от той же Германии, целого поколения лэптоп-аналитиков у нас ещё нет, а клубные руководители по-прежнему с предрассудками смотрят на желание или необходимость взять такого человека.
При этом своего аналитика у Тедеско нет — только хорошо разбирающийся в видео и технологиях ассистент Петер Пертхольд. В “Шальке” у Тедеско на позиции аналитика был Ларс Герлинг — сильный специалист без игрового прошлого, который остался в клубе и с приходом нового тренерского штаба. Герлинг имеет качество, категорически необходимое для аналитика в штабе Тедеско: у него часто было оппозитное мнение, и он не боялся его высказывать главному тренеру, что двигало вперёд всю работу штаба — насколько это возможно среди наших специалистов, тоже вопрос.
Тедеско, Пертхольд и Герлинг первыми в Бундеслиге оформили регулярную связь между тренерской скамейкой и аналитиком по ходу матчей: наверху у Герлинга, помимо обзора на поле, был ноутбук с трансляцией с задержкой в несколько секунд (чтобы успевать оперативно отследить важный момент как минимум дважды). За матч обратная связь работала до десяти раз: это существенная работа, которая требует от аналитика смелости выражать мнение, а от тренера — умения слушать и доверять. Тедеско доверял Герлингу, потому что видел в нём профессионала. Такой же человек с оппозитным мнением нужен ему и в Москве.
2. Координатор команды. “Шальке” решил ввести такую позицию в штабе по итогам работы с Тедеско, и должность занял закончивший в мае карьеру бывший футболист команды Саша Ритер. Ритер всю карьеру выделялся своим трудолюбием, открытостью и умением смотреть на рабочую ситуацию со стороны. Менеджмент “Шальке” предложил Ритеру стать связующим звеном между командой, тренерским штабом и спортивным департаментом. Человеком, который одинаково понимает и слушает каждую из сторон и помогает найти компромиссные решения.
Такая работа необходима с новейшим поколением немецких тренеров — и Тедеско потребуется этот человек в “Спартаке”. Им не может быть спортивный директор или один из ассистентов главного тренера, потому что это так или иначе заинтересованные люди, а для успешности на этой позиции нужен равноудалённый ото всех в команде человек. Более того, именно на этой позиции нужен бывший игрок с долгой карьерой и (возможно, в данном контексте это должно считаться плюсом) большим количеством пропущенных матчей — из-за травм или по каким-то другим причинам.
Такой человек хорошо поймёт проблемы действующего футболиста и сможет безэмоционально и твёрдо донести их до штаба — как раз то, чего не хватило “Шальке” в прошлом сезоне. Ритер сам предложил руководству клуба заниматься такой работой, потому что насмотрелся на проблемы игроков, которые иногда не занимали должным образом штаб Тедеско.
3. Спортивный психолог. “Спартаку” нужен такой специалист и без Тедеско, и чтобы доказать это, достаточно посмотреть на результативность, к примеру, Георгия Мелкадзе. Дело не только в том, что в “Тамбове” ему лучше подходит футбол, но и (в большей степени) в том, что в “Тамбове” он выходит играть перед тысячей зрителей в Саранске, а в “Спартаке” — против пары-тройки десятков тысяч на трибунах, огромной толпы токсичных онлайн-глаз и аналитических передач на ТВ, которые на 80% состоят из обсасывания проблем в “Спартаке”. Надо признать, что наши футболисты плохо ментально устойчивы (в силу разных причин — это тема для отдельного текста), но проблемы с ответственностью перед трибунами и недостатком концентрации при давлении есть и у игроков по всему миру.
При работе с Тедеско здесь добавляется ещё и его подход, который обманчиво кажется приветственным для игроков, но на самом деле достаточно авторитарен. После ухода Тедеско “Шальке” подписал контракт с Сашей Лензе, который теперь является ответственным за умением игроков справляться с давлением и кризисами. При этом клуб подписал Лензе не просто, чтобы такая позиция была, а взял действительно большого специалиста. До этого Лензе работал в “Лейпциге”, куда его приглашал сам Ральф Рангник. Рангник, самостоятельная тренерская карьера которого была подорвана бёрнаутом, прекрасно понимает важность ментальной устойчивости в топ-футболе. Осознают её теперь и в “Шальке”, а чтобы снять хотя бы часть проблем адаптации тренера в “Спартаке”, клубу нужно сыграть на опережение и найти подходящего специалиста хорошего уровня.
При удовлетворении трёх этих штабных потребностей у Тедеско действительно хорошие шансы быть успешным в “Спартаке”. Как футбольный тренер он действительно силён и полон идей.
- 7 октября 2019
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