Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба

Поговорим коротко о конкретных вещах. Соблазнительно, конечно, разливать воду на тему того, как может играть “Спартак” при Доменико Тедеско, но а) за исключением принципиально верящих в единственный возможный вариант игры тренеров, все остальные команды строятся исходя из умений игроков, поэтому сравнения с “Шальке” и “Эрцгебирге” изначально неуместны; б) Тедеско — достаточно адаптивный тренер. Ему важны функции игроков, а не схема или даже игровая идея. С точки зрения футбола “Спартак” может быть каким угодно.

15 известных тренеров, которые сейчас без работы Среди них есть очень крутые.

Важнее поговорить о том, что должно измениться в “Спартаке”, чтобы работа Тедеско была успешной, и вот здесь правильно обратить внимание на его предыдущее место работы. “Шальке”, посыпавшийся на второй сезон с тренером, сделал выводы и видоизменил свой тренерский и околотренерский штаб, принимая тот факт, что почти вся новая генерация специалистов в Германии так или иначе похожа на Тедеско. Они обсессивно любят футбол и готовы досконально его расщеплять, но иногда относятся к людям как к картонным ящикам. Чтобы не повторять ошибок, “Шальке” ввёл новые позиции в штабе или обратил более пристальное внимание на те вещи, которые казались незначительными.

Вот три позиции, которые необходимо иметь в виду “Спартаку” для того, чтобы вариант с Тедеско сработал.



1. Тренер-аналитик. Здесь есть два момента. Первый: Тедеско сам хороший аналитик — быть равным ему тяжело, но нужно. Второй: ему нужно мнение человека, который сам не играл на серьёзном уровне и имеет достаточно свежий взгляд на привычные вещи. В России с этим проблемы — в отличие от той же Германии, целого поколения лэптоп-аналитиков у нас ещё нет, а клубные руководители по-прежнему с предрассудками смотрят на желание или необходимость взять такого человека.



При этом своего аналитика у Тедеско нет — только хорошо разбирающийся в видео и технологиях ассистент Петер Пертхольд. В “Шальке” у Тедеско на позиции аналитика был Ларс Герлинг — сильный специалист без игрового прошлого, который остался в клубе и с приходом нового тренерского штаба. Герлинг имеет качество, категорически необходимое для аналитика в штабе Тедеско: у него часто было оппозитное мнение, и он не боялся его высказывать главному тренеру, что двигало вперёд всю работу штаба — насколько это возможно среди наших специалистов, тоже вопрос.

«Спартаку» не должно быть стыдно. Горячая игра в Краснодаре с двумя удалениями Уход Кононова не вылечил команду. Поражение в Краснодаре стало пятым подряд.

Тедеско, Пертхольд и Герлинг первыми в Бундеслиге оформили регулярную связь между тренерской скамейкой и аналитиком по ходу матчей: наверху у Герлинга, помимо обзора на поле, был ноутбук с трансляцией с задержкой в несколько секунд (чтобы успевать оперативно отследить важный момент как минимум дважды). За матч обратная связь работала до десяти раз: это существенная работа, которая требует от аналитика смелости выражать мнение, а от тренера — умения слушать и доверять. Тедеско доверял Герлингу, потому что видел в нём профессионала. Такой же человек с оппозитным мнением нужен ему и в Москве.



2. Координатор команды. “Шальке” решил ввести такую позицию в штабе по итогам работы с Тедеско, и должность занял закончивший в мае карьеру бывший футболист команды Саша Ритер. Ритер всю карьеру выделялся своим трудолюбием, открытостью и умением смотреть на рабочую ситуацию со стороны. Менеджмент “Шальке” предложил Ритеру стать связующим звеном между командой, тренерским штабом и спортивным департаментом. Человеком, который одинаково понимает и слушает каждую из сторон и помогает найти компромиссные решения.

Такая работа необходима с новейшим поколением немецких тренеров — и Тедеско потребуется этот человек в “Спартаке”. Им не может быть спортивный директор или один из ассистентов главного тренера, потому что это так или иначе заинтересованные люди, а для успешности на этой позиции нужен равноудалённый ото всех в команде человек. Более того, именно на этой позиции нужен бывший игрок с долгой карьерой и (возможно, в данном контексте это должно считаться плюсом) большим количеством пропущенных матчей — из-за травм или по каким-то другим причинам.



Такой человек хорошо поймёт проблемы действующего футболиста и сможет безэмоционально и твёрдо донести их до штаба — как раз то, чего не хватило “Шальке” в прошлом сезоне. Ритер сам предложил руководству клуба заниматься такой работой, потому что насмотрелся на проблемы игроков, которые иногда не занимали должным образом штаб Тедеско.

Умяров – самое светлое пятно в «Спартаке». Он должен наигрываться новым тренером Не в далёком будущем и не в ближайшем, а прямо сейчас.

3. Спортивный психолог. “Спартаку” нужен такой специалист и без Тедеско, и чтобы доказать это, достаточно посмотреть на результативность, к примеру, Георгия Мелкадзе. Дело не только в том, что в “Тамбове” ему лучше подходит футбол, но и (в большей степени) в том, что в “Тамбове” он выходит играть перед тысячей зрителей в Саранске, а в “Спартаке” — против пары-тройки десятков тысяч на трибунах, огромной толпы токсичных онлайн-глаз и аналитических передач на ТВ, которые на 80% состоят из обсасывания проблем в “Спартаке”. Надо признать, что наши футболисты плохо ментально устойчивы (в силу разных причин — это тема для отдельного текста), но проблемы с ответственностью перед трибунами и недостатком концентрации при давлении есть и у игроков по всему миру.

При работе с Тедеско здесь добавляется ещё и его подход, который обманчиво кажется приветственным для игроков, но на самом деле достаточно авторитарен. После ухода Тедеско “Шальке” подписал контракт с Сашей Лензе, который теперь является ответственным за умением игроков справляться с давлением и кризисами. При этом клуб подписал Лензе не просто, чтобы такая позиция была, а взял действительно большого специалиста. До этого Лензе работал в “Лейпциге”, куда его приглашал сам Ральф Рангник. Рангник, самостоятельная тренерская карьера которого была подорвана бёрнаутом, прекрасно понимает важность ментальной устойчивости в топ-футболе. Осознают её теперь и в “Шальке”, а чтобы снять хотя бы часть проблем адаптации тренера в “Спартаке”, клубу нужно сыграть на опережение и найти подходящего специалиста хорошего уровня.



При удовлетворении трёх этих штабных потребностей у Тедеско действительно хорошие шансы быть успешным в “Спартаке”. Как футбольный тренер он действительно силён и полон идей.