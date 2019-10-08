Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно „Баварии“, „Манчестер Юнайтед“, „Чикаго Файр“ и сборной Германии — вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце! Ваш Басти», — написал Швайнштайгер на странице в «Инстаграме».

За «Чикаго Файр» Швайнштайгер выступает с 21 марта 2017 года. В MLS Бастиан перебрался после того, как длительное время выступал за «Манчестер Юнайтед».