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Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Футбол / Германия 0

Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно „Баварии“, „Манчестер Юнайтед“, „Чикаго Файр“ и сборной Германии — вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце! Ваш Басти», — написал Швайнштайгер на странице в «Инстаграме».

За «Чикаго Файр» Швайнштайгер выступает с 21 марта 2017 года. В MLS Бастиан перебрался после того, как длительное время выступал за «Манчестер Юнайтед».

Швайнштайгер не исключил, что уже провёл последний матч в карьере
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