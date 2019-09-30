Швайнштайгер не исключил, что уже провёл последний матч в карьере

Хавбек «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер сообщил, что может завершить карьеру. Клуб из Чикаго досрочно закончил сезон в MLS, не сумев пробиться в плей-офф. Таким образом, Швайнштайгер больше не сыграет в текущем сезоне.
«Я пока не знаю, какое приму решение. Я решу в ближайшие несколько недель», — цитирует Швайнштайгера Sportschau.
За «Чикаго Файр» Швайнштайгер выступает с 21 марта 2017 года. В MLS Бастиан перебрался после того, как длительное время выступал за «Манчестер Юнайтед».
«Чикаго Файр» занял по итогам регулярного чемпионата MLS восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующую стадию выходили семь лучших команд. Победитель конференции принимает участие сразу в 1/4 финала, а команды, занявшие места со второго по седьмое, попадают в 1/8 финала.
- 30 сентября 2019
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