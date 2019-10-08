Фернандес накануне матча с Шотландией тренировался по индивидуальному плану

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес сегодня, 8 октября, провёл занятие в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией по индивидуальной программе.
«Во вторник тренировка сборной России в Новогорске прошла в штатном режиме. Все игроки занимались в общей группе. Защитник Марио Фернандес занятие провёл по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта.
Под присмотром медицинского штаба Фернандес продолжит подготовку к матчу с Шотландией. Также с небольшими ограничениями занимались Кузяев и Баринов», — сообщила пресс-служба российской сборной в «Твиттере».
Встреча Россия — Шотландия пройдёт в «Лужниках» 10 октября.
Сборная России в группе I занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков в шести матчах. Лидирует в группе сборная Бельгии, одержавшая шесть побед подряд. Сборная Шотландии располагается на пятом месте с 6 очками. На финальный турнир Евро-2020 попадут две лучшие команды из группы.
- 8 октября 2019
-
19:18
-
19:03
-
18:50
-
18:50
-
18:32
-
18:29
-
18:22
-
18:12
-
17:59
-
17:52
-
17:41
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:44
-
15:26
-
15:25
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:34
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:34
-
13:32