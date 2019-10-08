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Фернандес накануне матча с Шотландией тренировался по индивидуальному плану

Фернандес накануне матча с Шотландией тренировался по индивидуальному плану
Футбол / Евро-2020 0

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес сегодня, 8 октября, провёл занятие в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией по индивидуальной программе.

«Во вторник тренировка сборной России в Новогорске прошла в штатном режиме. Все игроки занимались в общей группе. Защитник Марио Фернандес занятие провёл по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта.

Под присмотром медицинского штаба Фернандес продолжит подготовку к матчу с Шотландией. Также с небольшими ограничениями занимались Кузяев и Баринов», — сообщила пресс-служба российской сборной в «Твиттере».

Встреча Россия — Шотландия пройдёт в «Лужниках» 10 октября.

Сборная России в группе I занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков в шести матчах. Лидирует в группе сборная Бельгии, одержавшая шесть побед подряд. Сборная Шотландии располагается на пятом месте с 6 очками. На финальный турнир Евро-2020 попадут две лучшие команды из группы.

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