Рибери: Санчо — хороший игрок, но ему нет места в «Баварии»
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, ранее выступавший в составе «Баварии», полагает, что мюнхенский клуб не нуждается в услугах вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
«Санчо — хороший футболист, но у „Баварии“ достаточно хороших игроков на этой позиции. Где ему играть? Есть Мюллер, Гнабри, Перишич, Коман, Коутиньо, Левандовски. Серьёзная конкуренция. Я надеюсь, что Санчо проведёт хороший сезон, но в „Баварии“ ему нет места», — приводит слова Рибери Sport Bild.
Санчо перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В сезоне-2018/19 английский полузащитник принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки.
Цорк: Санчо не будет играть за «Боруссию» ещё пять лет
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