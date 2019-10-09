Самолёт со сборной Шотландии приземлился в Москве с задержкой

Самолёт со сборной Шотландии на борту приземлился сегодня, 9 октября, в Москве позже намеченного времени, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Из-за этого пресс-конференция с участием главного тренера команды Стива Кларка задерживается как минимум на час.
Матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии состоится в четверг, 10 октября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживать матч будет бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом. Роль ассистентов главного судьи исполнят Хейне Сёренсен и Даниэль Нёргор, резервный рефери — Мадс-Кристоффер Кристофферсен.
В турнирной таблице группы I сборная России, имея в активе 15 очков, занимает 2-е место. Национальная команда Шотландии, набрав 6 очков, находится на 5-м месте.
- 9 октября 2019
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