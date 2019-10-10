Болельщик попросил футболистку о фото. В момент кадра он взял её за грудь

Скандалом завершился товарищеский матч между женскими командами «Тигрес» (Мексика) и «Хьюстон Дэш» (США), сообщает The Sun.
Согласно информации источника, по окончании встречи футболистка гостевой команды София Уэрта отправилась к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков и сфотографироваться с ними. Один из болельщиков попросил её о совместном фото. Он передал Уэрте свой телефон, чтобы та сделала с ним селфи. В момент кадра болельщик взял футболистку за грудь.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Fut Femenil.
На действия фаната Уэрта отреагировала спокойно. Однако когда фото разлетелось по социальным сетям, болельщик попал под шквал критики. «Тигрес» даже сделал официальное заявление, в котором пообещал запретить фанату посещать свои матчи, когда его личность будет установлена.
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