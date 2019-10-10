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Сборная Бразилии сыграла вничью с Сенегалом

Сборная Бразилии сыграла вничью с Сенегалом
Футбол / Прочие турниры 0

Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче между сборными Бразилии и Сенегала. Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Сингапуре и завершилась со счётом 1:1.

Южноамериканская команда вышла вперёд уже на 9-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Габриэл Жезус. Под занавес первого тайма, на 1-й компенсированной минуте, сенегальский нападающий Фамара Дьедиу восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти, который был назначен за фол на форварде Садио Мане. Во втором тайме командам забить не удалось.

Сборной Бразилии 13 октября предстоит сыграть с Нигерией. Матч также состоится в Сингапуре и начнётся в 15:00 мск.

С расписанием ближайших товарищеских матчей и результатами последних встреч можно ознакомиться на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 октября 2019, четверг. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Сенегал
1:0 Фирмино – 9'   1:1 Дьедиу – 45+1' (пен)
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