Сборная Бразилии сыграла вничью с Сенегалом

Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче между сборными Бразилии и Сенегала. Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Сингапуре и завершилась со счётом 1:1.



Южноамериканская команда вышла вперёд уже на 9-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Габриэл Жезус. Под занавес первого тайма, на 1-й компенсированной минуте, сенегальский нападающий Фамара Дьедиу восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти, который был назначен за фол на форварде Садио Мане. Во втором тайме командам забить не удалось.



Сборной Бразилии 13 октября предстоит сыграть с Нигерией. Матч также состоится в Сингапуре и начнётся в 15:00 мск.



С расписанием ближайших товарищеских матчей и результатами последних встреч можно ознакомиться на «Чемпионате».