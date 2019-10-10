Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Коллина: VAR позволяет праздновать один гол два раза

Коллина: VAR позволяет праздновать один гол два раза
Футбол / Италия 0

Бывший итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина высказался в поддержку системы видеоповторов VAR.

«Раньше одна из самых больших проблем VAR заключалась в скорости. То, что сейчас занимает одну минуту, в 2014 году занимало пять. Мы продолжаем работать над улучшением технологии. Через пять лет VAR может полностью отличаться от нынешней системы.

Конечно, никто не любит ждать, пока арбитры смотрят повтор. Мы сделаем большой шаг вперёд, когда сможем задействовать искусственный интеллект, чтобы сразу получить повтор момента с 20 разных ракурсов.

Не считаю, что VAR убивает эмоции от празднования гола. Мне кажется, VAR только усиливает их. Можно отпраздновать дважды — когда команда забила и после подтверждения гола», — приводит слова Коллины Football Italia.

Во время игры неожиданно выключился VAR. Человеку нужно было подзарядить телефон
Чемпионат Саудовской Аравии не перестаёт удивлять.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019