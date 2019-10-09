Во время матча специально отключили VAR. Нужно было зарядить телефон

В матче чемпионата Саудовской Аравии судейская бригада не смогла воспользоваться системой VAR при определении гола. Причина проста — она была попросту отключена от сети. В итоге судья лишился возможности посмотреть повтор, а сам матч завершился победой «Аль-Насра» над «Аль-Фатех» (1:0).

Как так вышло?

Курьёзный случай произошёл во время матча второго тура местной лиги. Главный арбитр встречи хотел убедиться, что взятие ворот действительно имело место, однако система дала сбой.

Позже выяснилось, что один из сотрудников стадиона попросту выключил аппаратуру, чтобы подзарядить свой телефон. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Аль-Насра» благодаря голу Фирас аль-Бурайкана. Но история быстро разлетелась в социальных сетях, вызвав больше смеха, чем разочарования.

Совещание по вопросам VAR

Позавчера в Саудовской Аравии прошло совещание, на котором обсуждались механизмы работы системы VAR. Видимо, именно там и раскрылась истинная причина отключения системы во время матча.

«Да, технологии VAR иногда дают сбой, но мы делаем всё, чтобы система работала без ошибок», – заявил председатель комитета судей по итогам заседания. Видимо, никаких санкций к владельцу разряженного телефона предпринято не будет.

Футбол футболом, а телефон нужно заряжать.