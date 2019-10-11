Дзюба: было бы круто заставить всех петь гимн, но Фернандес будет со шпаргалкой

Нападающий сборной России Артём Дзюба дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.
«Первый тайм был не очень, а второй очень хороший, качественный. Для нас это очень важная победа, так как Кипр, неожиданно для меня, выиграл. Я думал, что они сыграют вничью.
В целом хочу сказать огромное спасибо болельщикам. На таком стадионе при таком количестве зрителей играть одно удовольствие. Во время исполнения гимна понял одно — для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов.
Сегодня осознал это, когда пел весь стадион, и ты вместе с ним. Это непередаваемые ощущения, на всю жизнь. Ещё бы всю команду заставить петь — вообще было бы круто. Марио заставить петь, но он вообще бедный, будет со шпаргалкой», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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