Дзюба: было бы круто заставить всех петь гимн, но Фернандес будет со шпаргалкой

Нападающий сборной России Артём Дзюба дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.

«Первый тайм был не очень, а второй очень хороший, качественный. Для нас это очень важная победа, так как Кипр, неожиданно для меня, выиграл. Я думал, что они сыграют вничью.

В целом хочу сказать огромное спасибо болельщикам. На таком стадионе при таком количестве зрителей играть одно удовольствие. Во время исполнения гимна понял одно — для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов.

Сегодня осознал это, когда пел весь стадион, и ты вместе с ним. Это непередаваемые ощущения, на всю жизнь. Ещё бы всю команду заставить петь — вообще было бы круто. Марио заставить петь, но он вообще бедный, будет со шпаргалкой», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.