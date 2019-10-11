Дрогба: лишь со временем критики поймут, как ошибались про Лукаку

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением о бельгийском форварде «Интера» Ромелу Лукаку. По мнению Дрогба, руководство «Манчестер Юнайтед» допустило ошибку, продав нападающего.
«Ромелу мне как сын. Когда он пришёл в «Челси», у нас сразу установилась связь. Он знал обо мне всё, мог описать в деталях любой мой гол! Более того, он знал, в каких я бутсах играл!
Но, конечно, причина нашей связи была не в том, что он обо мне всё знал. Скорее дело в личности Ромелу. Он отличный парень, который всегда проявляет уважение. Он готов учиться, всегда рад советам. Мы до сих пор с ним на связи, он знает, что может в любое время обратиться ко мне.
Вся критика в адрес Лукаку необъективна. Лишь со временем болельщики поймут, как сильно ошибались. Ромелу ещё не достиг своего топового уровня, он становится лучше и лучше», — цитирует Дрогба HLN.
- 11 октября 2019
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