Боснич: «Манчестер Юнайтед» допустил ошибку, продав Лукаку

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Австралии Марк Боснич считает, что «красные дьяволы» допустили ошибку, продав Ромелу Лукаку в «Интер». По мнению австралийца, клубу нужно было найти сперва замену форварду.
«Вне зависимости от того, какая там была ситуация у Лукаку, его продажа стала ошибкой. Неправильно отпускать игрока, не имея готовую замену. Особенно на этом этапе сезона. Мы уже видели, почему это ошибка. Я думаю, что просто надо было найти ему замену. Но теперь уже ничего не поделать.
Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и остальные игроки должны проявить характер, найти в себе силы и бороться. Недостаточно просто приходить на тренировки, играть и получать зарплату. В «Манчестер Юнайтед» это так не работает», — сказал Боснич в интервью Goal.
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