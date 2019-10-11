Юран — о возможном матче с Украиной: появятся уродцы, будут накачивать украинцев

Бывший советский и российский футболист Сергей Юран, родившийся в Луганске, прокомментировал информацию, что сборные России и Украины могут сыграть друг с другом в плей-офф чемпионата Европы — 2020.
«Во-первых, нужно дождаться, чтобы такая игра вообще была. А зачем разводить, я не понимаю по одной причине: политика — это политика, а спорт — это спорт. Футболисты отнесутся друг к другу с уважением. Ничего криминального тут не вижу. Это просто политическая игра, что нельзя вместе. Они же игроки, пусть играют, а вы занимайтесь своей политикой и футбол не трогайте.
Понятно, что моменты появятся, начнётся что-то типа «дай бог не проиграть». На это не надо обращать внимания. Победит сильнейший — и всё. Будут появляться уродцы, которые хотят накачать эту ситуацию. В основном украинцев будут накачивать. Будут ли накачивать наших? У нас у людей с головой более-менее. Это на Украине у некоторых с ней ненормально. Но нельзя на кучку говнюков, извините за выражение, вестись. Со стороны тренерского штаба Украины и России всё будет нормально — пожмут руки, пообщаются.
Болельщики? Сейчас их можно контролировать. Появятся те, кого и болельщиками назвать нельзя, больше со стороны Украины. Это провокаторы. Там, где будут матчи, полиция будет жёстко их контролировать. Но есть технологии, есть их данные — полиция справится. А такие людишки, провокаторы — и в России, и на Украине, и в Польше — везде появляются. Им лишь бы подраться. Нужно это жёстко контролировать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 октября 2019
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
18:57
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:08
-
17:49
-
17:43
-
17:25
-
17:04
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:22
-
15:57
-
15:49
-
15:39
-
15:25
-
15:25
-
15:11
-
14:53