Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020
Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.
«На сегодняшний день УЕФА разводит между собой сборные Армении и Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Косово, Сербии и Косово, Испании и Гибралтара, Украины и России (данное ограничение распространяется также на проведение матчей первой команды в Санкт-Петербурге как месте проведения матчей группового этапа). Обращаем внимание, что данное ограничение распространяется исключительно на матчи группового этапа. Поэтому не исключено, что вышеупомянутые команды могут встретиться на стадии плей-офф турнира», — сказано в документе.
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