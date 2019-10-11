Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Португалии принимала сборную Люксембурга. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Бернарду Силва на 16-й минуте. В середине второго тайма преимущество Португалии увеличил нападающий Криштиану Роналду. На 89-й минуте отличился хавбек Гонсалу Гуэдеш.

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу вышел на поле на 88-й минуте. Люксембургский хавбек «Уфы» Оливье Тилл начал встречу в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.

Португалия, набрав 11 очков в 5 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы B. Люксембург, набрав 4 очка в 6 встречах, располагается на предпоследнем, четвёртом месте.