Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Португалии принимала сборную Люксембурга. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник Бернарду Силва на 16-й минуте. В середине второго тайма преимущество Португалии увеличил нападающий Криштиану Роналду. На 89-й минуте отличился хавбек Гонсалу Гуэдеш.
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу вышел на поле на 88-й минуте. Люксембургский хавбек «Уфы» Оливье Тилл начал встречу в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.
Португалия, набрав 11 очков в 5 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы B. Люксембург, набрав 4 очка в 6 встречах, располагается на предпоследнем, четвёртом месте.
- 11 октября 2019
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