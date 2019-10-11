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Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2020

Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Португалии принимала сборную Люксембурга. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Бернарду Силва на 16-й минуте. В середине второго тайма преимущество Португалии увеличил нападающий Криштиану Роналду. На 89-й минуте отличился хавбек Гонсалу Гуэдеш.

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу вышел на поле на 88-й минуте. Люксембургский хавбек «Уфы» Оливье Тилл начал встречу в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.

Португалия, набрав 11 очков в 5 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы B. Люксембург, набрав 4 очка в 6 встречах, располагается на предпоследнем, четвёртом месте.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Люксембург
1:0 Силва – 16'   2:0 Роналду – 65'   3:0 Гуэдеш – 89'
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