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В Англии хавбека «Спартака» Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией

В Англии хавбека «Спартака» Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией
Футбол / РПЛ 0

Британская пресса назвала полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала лучшим игроком матча 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Чехии.

Так, издание The Guardian поставило 21-летнему хавбеку красно-белых за действия во встрече 9 баллов из десяти, и это самая высокая оценка среди всех игроков, принимавших участие в матче. «Казалось, что полузащитник московского «Спартака» всегда первым успевал к мячу и действовал, как вся полузащита сборной Англии. И он почти забил», — описывает действия футболиста The Guardian.

Издание Daily Express оценило действия Крала в матче на 7 баллов из 10. Более высокую оценку не получил никакой другой участник встречи.

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