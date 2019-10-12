В Англии хавбека «Спартака» Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией
Британская пресса назвала полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала лучшим игроком матча 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Чехии.
Так, издание The Guardian поставило 21-летнему хавбеку красно-белых за действия во встрече 9 баллов из десяти, и это самая высокая оценка среди всех игроков, принимавших участие в матче. «Казалось, что полузащитник московского «Спартака» всегда первым успевал к мячу и действовал, как вся полузащита сборной Англии. И он почти забил», — описывает действия футболиста The Guardian.
Издание Daily Express оценило действия Крала в матче на 7 баллов из 10. Более высокую оценку не получил никакой другой участник встречи.
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрел матч Чехия — Англия
- 12 октября 2019
-
10:18
-
09:51
-
09:37
-
09:23
-
09:21
-
09:13
-
07:23
-
07:06
-
06:53
-
05:58
-
04:14
-
03:26
-
02:30
-
01:40
-
01:19
-
00:58
-
00:58
-
00:49
-
00:37
-
00:37
-
00:15
-
00:08
- 11 октября 2019
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
22:53
-
22:38
-
22:32
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
Партнерский контент