Видео: в стельку пьяный фанат пытался попасть на отборочный матч Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года команда Фарерских островов принимала Румынию. У стадиона произошёл забавный эпизод. Сильно пьяный болельщик пытался попасть на трибуны. Едва держась на ногах, он всё равно старался доказать полиции, что не злоупотреблял в этот вечер спиртным.
Видео доступно на странице журналиста Эмануэля Росу в «твиттере».
Встреча Фарерские острова — Румыния прошла в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Георге Пушкаш, Йонуц Митрицэ и Клаудиу Кешерю.
Румынский хавбек самарских «Крыльев Советов» Паул Антон начал матч в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.
Сборная Румынии, набрав 13 очков, занимает второе место в группе F, национальная команда Фарерских островов (0) — шестое.
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