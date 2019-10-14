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Неймар пропустит четыре недели из-за травмы

Неймар пропустит четыре недели из-за травмы
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Напомним, бразильский форвард травмировал ногу в товарищеском матче со сборной Нигерии. 27-летний игрок был заменён на 12-й минуте встречи. Покидая поле, Неймар придерживался за заднюю поверхность левого бедра. Вместо него в игру вступил полузащитник мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо.

Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения. Также в лазарете французской команды по-прежнему находятся Килиан Мбаппе и Тило Керер. Юлиан Дракслер приступит к тренировкам в общей группе «Пари Сен-Жермен» на этой неделе.

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
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