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Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами

Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS.

По информации источника, футболист, вернувшийся в Испанию из расположения сборной Хорватии, не смог покинуть территорию аэропорта ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в Барселоне. Напомним, протесты проходят в связи с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Напомним, ранее Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума. Ранее заключение лидеров Каталонии прокомментировали «Барселона» и «Эспаньол».

Ракитич выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В текущем сезоне хорватский игрок принял участие в 5 матчах испанской Примеры, однако не отметился результативными действиями.

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