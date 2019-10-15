Голевой пас Норманна помог Норвегии уйти от поражения в матче с Румынией
В 8-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 сборная Румынии принимала Норвегию. Матч прошёл на стадионе «Националь» в Бухаресте завершился со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 62-й минуте благодаря точному удару нападающего Йонуца Митрицэ. Гостям удалось спастись от поражения на 92-й минуте усилиями форварда Александра Сёрлота. Голевой пас на свой счёт записал полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
1 : 1
Норвегия
1:0 Митрицэ – 62' 1:1 Сёрлот – 90+2'
В параллельном матче Фарерские острова принимали Мальту. Встреча состоялась на стадионе «Торсволлур» в городе Торсхавн и завершилась со счётом 1:0.
Единственным голом в матче отметился защитник хозяев Рогви Балдвинссон.
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