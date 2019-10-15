Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голевой пас Норманна помог Норвегии уйти от поражения в матче с Румынией

Голевой пас Норманна помог Норвегии уйти от поражения в матче с Румынией
Футбол / Евро-2020 0

В 8-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 сборная Румынии принимала Норвегию. Матч прошёл на стадионе «Националь» в Бухаресте завершился со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 62-й минуте благодаря точному удару нападающего Йонуца Митрицэ. Гостям удалось спастись от поражения на 92-й минуте усилиями форварда Александра Сёрлота. Голевой пас на свой счёт записал полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.

С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
1 : 1
Норвегия
1:0 Митрицэ – 62'   1:1 Сёрлот – 90+2'

В параллельном матче Фарерские острова принимали Мальту. Встреча состоялась на стадионе «Торсволлур» в городе Торсхавн и завершилась со счётом 1:0.

Единственным голом в матче отметился защитник хозяев Рогви Балдвинссон.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
1 : 0
Мальта
1:0 Балдвинссон – 71'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019