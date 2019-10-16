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Дубль Мареза помог сборной Алжира разгромить Колумбию в товарищеском матче

Дубль Мареза помог сборной Алжира разгромить Колумбию в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Алжира встречалась с национальной командой Колумбии. Встреча состоялась на стадионе «Пьер-Моруа» во французском городе Вильнёв-д'Аск и завершилась победой алжирской национальной команды со счётом 3:0.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Алжира Багдад Бунеджа. Через 5 минут преимущество алжирской национальной команды в счёте упрочил форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез. Во втором тайме, на 65-й минуте, Марез оформил дубль и довёл счёт в матче до разгромного.

В прошлом товарищеском матче сборная Алжира сыграла вничью с национальной командой ДР Конго (1:1), а колумбийская национальная команда не смогла обыграть сборную Чили. Игра завершилась со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
15 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 0
Колумбия
1:0 Бунеджа – 15'   2:0 Марез – 20'   3:0 Марез – 65'
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