Дубль Мареза помог сборной Алжира разгромить Колумбию в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Алжира встречалась с национальной командой Колумбии. Встреча состоялась на стадионе «Пьер-Моруа» во французском городе Вильнёв-д'Аск и завершилась победой алжирской национальной команды со счётом 3:0.
На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Алжира Багдад Бунеджа. Через 5 минут преимущество алжирской национальной команды в счёте упрочил форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез. Во втором тайме, на 65-й минуте, Марез оформил дубль и довёл счёт в матче до разгромного.
В прошлом товарищеском матче сборная Алжира сыграла вничью с национальной командой ДР Конго (1:1), а колумбийская национальная команда не смогла обыграть сборную Чили. Игра завершилась со счётом 0:0.
- 16 октября 2019
-
00:30
-
00:19
- 15 октября 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
22:59
-
22:31
-
22:24
-
22:14
-
21:51
-
21:49
-
21:28
-
21:19
-
21:18
-
21:05
-
21:02
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:05
-
20:04
-
19:40
-
19:25
-
19:25
-
19:05
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:26
-
18:23
-
18:16
-
18:03
Партнерский контент