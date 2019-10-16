Дубль Мареза помог сборной Алжира разгромить Колумбию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Алжира встречалась с национальной командой Колумбии. Встреча состоялась на стадионе «Пьер-Моруа» во французском городе Вильнёв-д'Аск и завершилась победой алжирской национальной команды со счётом 3:0.



На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Алжира Багдад Бунеджа. Через 5 минут преимущество алжирской национальной команды в счёте упрочил форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез. Во втором тайме, на 65-й минуте, Марез оформил дубль и довёл счёт в матче до разгромного.



В прошлом товарищеском матче сборная Алжира сыграла вничью с национальной командой ДР Конго (1:1), а колумбийская национальная команда не смогла обыграть сборную Чили. Игра завершилась со счётом 0:0.