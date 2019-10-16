Ролан Гусев признан лучшим игроком турнира «армейских» болельщиков
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев признан лучшим игроком турнира «армейских» болельщиков под названием «Кубок Песков». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Всего в турнире приняло участие 20 команд и более 300 участников. Победителем «Кубка Песков — 9» стала команда выпускников и сотрудников «армейской» ДЮСШ «Пираты». В финале турнира она обыграла «Ветеранов ЦСКА» со счётом 2:0. Третье место заняли команда Регбийного клуба ЦСКА и ФК ИГСУ.
Вырученные средства от проведения турнира будут традиционно перечислены на нужды болельщиков ЦСКА с инвалидностью.
Напомним, Гусев выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2007 год. В настоящее время 42-летний специалист занимает должность тренера ДЮСШ ЦСКА.
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