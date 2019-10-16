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Ролан Гусев признан лучшим игроком турнира «армейских» болельщиков

Ролан Гусев признан лучшим игроком турнира «армейских» болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев признан лучшим игроком турнира «армейских» болельщиков под названием «Кубок Песков». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Всего в турнире приняло участие 20 команд и более 300 участников. Победителем «Кубка Песков — 9» стала команда выпускников и сотрудников «армейской» ДЮСШ «Пираты». В финале турнира она обыграла «Ветеранов ЦСКА» со счётом 2:0. Третье место заняли команда Регбийного клуба ЦСКА и ФК ИГСУ.

Вырученные средства от проведения турнира будут традиционно перечислены на нужды болельщиков ЦСКА с инвалидностью.

Напомним, Гусев выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2007 год. В настоящее время 42-летний специалист занимает должность тренера ДЮСШ ЦСКА.

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