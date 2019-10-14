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ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче, Лукас Сантос оформил дубль

ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче, Лукас Сантос оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с «Коломной». Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Армейцы» вышли вперёд уже на 13-й минуте благодаря точному удару полузащитника Лукаса Сантоса. На 22-й минуте «Коломна» восстановила равенство в счёте усилиями хавбека Степана Бурлуцкого. Спустя всего пять минут ЦСКА вновь забил – дубль оформил Сантос. До перерыва подопечным Виктора Гончаренко удалось отличиться ещё дважды – на 35-й минуте это сделал полузащитник Константин Марадишвили, а на 36-й – хавбек Наяир Тикнизян. Окончательный счёт был установлен на 87-й минуте – дубль оформил Тикнизян.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, набрав 25 очков. От лидирующих «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» москвичи отстают на одно очко.

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