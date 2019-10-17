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Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА

Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
Футбол / РПЛ 0

30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP). В их число вошли бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, а также два россиянина – Алексей Смертин, защищавший цвета «Челси» вместе с ивуарийцем, и экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, сообщает официальный сайт УЕФА.

Цель программы — за 20 месяцев дать бывшим игрокам сборных знания, которые помогут им использовать футбольный опыт в административной работе и тем самым принести пользу футболу в целом.

MIP состоит из семи недельных сессий, которые проходят в крупных городах. Каждая посвящена отдельному аспекту административной и менеджерской деятельности футбольной организации. Те, кто пока не работает в спортивной организации, должны пройти трёхмесячную стажировку, чтобы получить опыт ежедневной работы.

Учебные модули разработаны так, чтобы привить участникам широкий спектр навыков, необходимых для реализации второй карьеры. Студенты изучают роль и навыки менеджера, стратегический маркетинг и связи с общественностью, управление стадионами и оперативный менеджмент. Их знакомят с моделью работы североамериканских лиг и клубов.

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