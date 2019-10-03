Дзюба сравнялся с Аршавиным в бомбардирском рейтинге

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой, тем самым доведя общее число забитых мячей до 158.



В рейтинге «Клуба 100» Артём теперь делит 6-е место с бывшим нападающим сине-бело-голубых Андреем Аршавиным, на его счету также 158 голов. Лидирует завершивший карьеру Александр Кержаков (233).



Кроме того, по мячам, забитым в еврокубках, Дзюбе (21 гол) удалось опередить одноклубника Александра Кокорина (20). Среди российских игроков в этом рейтинге также лидирует Кержаков (30).



В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Зенит» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Бенфика» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Лион» и «РБ Лейпциг».



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